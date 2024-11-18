نتنياهو: أمريكا هددتنا بمنع السلاح حال دخول رفح.. ورفضنا ودخلنا المدينة

كتب عبد الوهاب الجندى

كشف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنامين نتنياهو، عن أن "الإدارة الأمريكية هددت تل أبيب بوقف تزويدها بالسلاح إن أقدمت قواتها على دخول رفح"، قائلا: رفضنا تلك التهديد ودخلنا".

وقال نتنياهو في كلمة له أمام الكنيست الإسرائيلي، إن الإدارة الأمريكية عارضت دخول قواتنا إلى مدينة رفح وبايدن قال لي شخصيا "إن دخلتم ستكونون وحدكم".

وأضاف: "وضعنا 3 أهداف نصب أعيننا هي القضاء على قدرات حماس وإعادة المختطفين وعدم تكرار ما جرى في 7 أكتوبر، والقرار الأول الذي نظرنا فيه هو كيف يمكننا أن نفصل بين وحدة الساحات التي تشكلت بعد 7 أكتوبر".

يذكر أن في 6 مايو الماضي، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلية، هجوما مستمرا على مدينة رفح الفلسطينية، أقصى جنوب قطاع غزة، وهو جزء من الغزو الإسرائيلي للقطاع خلال الحرب، رافضة مقترح اتفاق وقف إطلاق النار الذي قبلته الفصائل الفلسطينية.