اليوم السابع
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الإثنين، 18 نوفمبر 2024 11:16 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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نائب وزير الخارجية الروسي يناقش مع السفير المصري بموسكو أوضاع غزة ولبنان

الإثنين، 18 نوفمبر 2024 09:50 م
نائب وزير الخارجية الروسي يناقش مع السفير المصري بموسكو أوضاع غزة ولبنان السفير المصري لدى موسكو نزيه النجاري وسيرجي فيرشينين
أ ش أ

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ذكرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين أن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين اجتمع مع السفير المصري لدى موسكو نزيه النجاري لمناقشة المواجهات الدائرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان.


وأضافت الوزارة في بيان: "لقد ركزنا اهتماما كبيرا على مناقشة الوضع الحالي في الشرق الأوسط في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وخاصة المواجهات المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان وخطر توسعها المحتمل في المنطقة".


وأضافت الوزارة أن الطرفين ناقشا أيضا القضايا الراهنة على الأجندة الدولية والإقليمية، بما في ذلك التعاون الثنائي في إطار الأمم المتحدة ومجموعة بريكس، لافتة إلى أنه تم عقد الاجتماع بناء على طلب السفير المصري.







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