اليوم السابع
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مسئول روسى: سماح أمريكا لأوكرانيا بضرب عمق روسيا يهدد بحرب عالمية ثالثة

الإثنين، 18 نوفمبر 2024 12:25 ص
مسئول روسى: سماح أمريكا لأوكرانيا بضرب عمق روسيا يهدد بحرب عالمية ثالثة الرئيس الأمريكى جو بايدن
محمد جمال

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قال نائب روسى إن قرار أمريكا بالسماح لأوكرانيا بضرب عمق روسيا بالصواريخ الأمريكية خطوة غير مسبوقة تهدد بحرب عالمية ثالثة والرد سيكون فوريا، حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سمح لأوكرانيا بضرب العمق الروسي باستخدام صواريخ أمريكية بعيدة المدى.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين، أنه من المرجح أن تستخدم الصواريخ الأمريكية بعيدة المدى في البداية ضد القوات الروسية والكورية الشمالية للدفاع عن القوات الأوكرانية في منطقة كورسك بغرب روسيا.

واعتبرت أن قرار بايدن يمثل تغييراً كبيراً في سياسة الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنه أدى إلى انقسامات وسط مستشاريه.

ويأتي القرار قبل شهرين من تولي الرئيس المنتخب دونالد ترمب زمام الأمور في البيت الأبيض، بعد أن تعهد بالحد من المزيد من الدعم لأوكرانيا.







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