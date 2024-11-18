عصام شرف: العالم فى مفترق طرق والجنوب العالمي سيكون له مستقبل

كتبت ريم عبد الحميد – تصوير حسين طلال

قال د.عصام شرف، رئيس وزراء مصر الأسبق، إن العالم اليوم فى مفترق طرق، ويجب أن يكون لدينا رؤية واضحة للمستقبل.

وفى كلمته فى افتتاح مؤتمر بريكس آفاق التعاون الاقتصادى والثقافى، الذى عقد برعاية السفارة الروسية فى القاهرة، قال رئيس الوزراء الأسبق إن مجتمع المصير المشترك الذى نطمح إليه يعنى أن جميع الدول تتمتع بسيادة متساوية بدلا من إملاءات الدول القوية، وضرورة الانخراط فيما يحقق فوائد مشتركة للجميع، وأن يكون تنوع الحضارات محرك للإنسانية وليس سببا للصراع.

وأشار إلى أن التنافس لا يمنع التعاون، طالما أن هناك هدفا ساميا.

وقال شرف إن هناك كيان ضخم قادم، وهو الجنوب العالمي الذى يشكل حوالى 85% من سكان العالم، حيث ظهرت أهميته عندما قادت أمريكا حملة لعدم انضمام الدول الى مبادرة الحزام والطريق. لذا، فإن التكتلات هى المستقبل.

ورغم الضغوط الأمريكية، أقامتت جنوب أفريقيا قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، وهو ما يشير إلى رغبة فى الانفلات من القبضة الأمريكية.

وتحدث فى الجلسة الافتتاحية اللواء حمدى لبيب ، رئيس مؤسسة الحوار للدراسات والبحوث الانسانية التى نظمت المؤتمر تحت رعاية السفارة الروسية فى القاهرة، وشادى الشافعى رئيس المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم.

ويعقد مؤتمر بريكس: آفاق التعاون الاقتصادى والثقافى" تحت شعار "عضوية مصرية ورئاسة روسية"، فى البيت الروسى بالقاهرة، للتأكيد على دور التكتلات الاقتصادية فى مواجهة التحديات الناتجة عن التجولات فى النظام الدولى، ودور بريكس التى اكتسبت اهتماما دوليا يعود فى المقام الأول إلى التأثير الاقتصادى والاجتماعى والثقافى المشترك للدول الأعضاء فيها ومن بينهم مصر.

وركز المؤتمر على آفاق التعاون الاقتصادى لدول البريكس، بما فى ذلك فى مجالات الأمن الغذائى والأمن المائى والتعاون المالى والنقدى والسياحة والذكاء الاصطناعى. كما تناول دور بريكس فيما يتعلق بصناعة الثقافة، سواء عن فى مجال السينما أو الإعلام أو الترجمة.

ويشارك فى المؤتمر العديد من المسئولين السابقين والأكاديميين والدبلوماسيين، من بينهم جودة عبد الخالق، وزير التضامن الاجتماعى الأسبق، والسفير رؤوف سعد مساعد وزير الخارجية الأسبق، والفنان سامح الصريطى والسفير علاء الحديدى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، والسفيرة جيلان علام، مساعدة وزير الخارجية الاسبق لشئون المنظمات الدولية.