اليوم السابع
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شرطة الاحتلال: القوات الإسرائيلية فشلت في التصدي لصواريخ استهدفت تل أبيب

الإثنين، 18 نوفمبر 2024 10:14 م
شرطة الاحتلال: القوات الإسرائيلية فشلت في التصدي لصواريخ استهدفت تل أبيب حريق تل ابيب
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت الشرطة الإسرائيلية، إن القوات فشلت في اعتراض الصاروخ القادمة من لبنان في منطقة تل أبيب، مؤكدة أنه تم تسجيل إصابات مباشرة.

وأكدت شرطة الاحتلال أن الصاروخ الذي سقط في بني براك في تل أبيب كبير الحجم. وأضافت أنها تلقت تقارير عن سقوط حطام صاروخي في منطقة تل أبيب، ما تسبب في أضرار بالممتلكات وإصابة العديد من المدنيين.

وأوضحت في بيان أنه تعمل في الموقع على تأمين مناطق التأثير، مشددة على تجنب هذه المناطق من قبل المواطنين واتباع تعليمات الضباط لضمان السلامة.

من جانبها قالت وسائل إعلام عبرية، إن 6 فرق إطفاء تحاول إخماد حريق اندلع في خط كهرباء جهد عالٍ تعرض لإصابة مباشرة بصاروخ شرقي مدينة تل أبيب المحتلة نتيجة لقصف صاروخي قادم من لبنان.

 







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