سفير بيلاروسيا: وفد صناعى يزور القاهرة الأسبوع المقبل لبحث فرص الاستثمار

كتبت ريم عبد الحميد

قال سفير بيلاروسيا فى مصر سيرجي تيرتنتييف إن وفدا صناعيا من بلاده سيزور مصر الأسبوع المقبل لبحث آفاق الاستثمار وسبل التعاون بين البلدين فى هذا المجال، فى إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة ومينسك.



سفير بيلاروسيا مع محررة اليوم السابع

وفى مؤتمر صحفى عقده السفير اليوم، الاثنين، بمقر السفارة، شدد على أن بيلاروسيا تنظر إلى شراكتها مع مصر باعتبارها إستراتيجية، وتسعى إلى توثيق التعاون فى عدة مجالات لاسيما الصناعة والتكنولوجيا.

وتحدث السفير عن العلاقات الاقتصادية بين مصر وبيلاروسيا لاسيما فى مجال الزراعة والاستثمار، حيث يتم تصدير المنتجات المصرية للسوق البيلاروسية، خاصةً الأدوية ومستحضرات التجميل والنسيج والفواكه والخضراوات. بينما يتم تصدير عدد من المنتجات البيلاروسية إلى مصر، مثل: الجرارات الزراعية والسيارات والصناعات المعدنية والآلات الزراعية والكيماويات والورق والعديد من المنتجات الأخرى.

كما تحدث السفير عن استعداد بيلاروسيا للانتخابات الرئاسية التى تجرى بها فى يناير عام 2026، على أن تنطلق الحملات الانتخابية ويبدأ التصويت المبكر فى نهاية العام المقبل. وأكد السفير تيرتنتييف أن بلاده تولى أهمية خاصة للانتخابات، نظرا لأهميتها للتنمية السياسية والاقتصادية للبلاد، مشددا على الإلتزام بالشفافية وإتاحة الفرصة لمراقبين دوليين للتصويت.

وفيما يتعلق بانضمام بيلاروسيا لمجموعة بريكس كـ "شريكة"، قال السفير تيرتنتييف إن بلاده تنظر إلى بريكس باعتباره فرصة للمستقبل، وسبيل لتعزيز علاقاتها الثنائية مع الدول الأعضاء كل على حدة وأيضا فرصة لتعزيز التبادل التجارى بين الدول كافة، وأضاف أن بيلاروسيا تتطلع للانضمام كعضو فعال فى المجموعة.

وتوطدت العلاقات بين مصر و بيلاروسيا منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكم، حيث قام رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو بزيارة مصر مرتين فى عامى 2017 و2020، بينا قام الرئيس السيسى بزيارة مينسك عام 2019. وسبق أنقام لوكاشينكو بزيارة لمصر فى عام 1998.

وفى إبريل الماضي، زار مصر رئيس وزراء لوكاشينكو رومان جولوفيتشينكو ووقع مذكرات تفاهم لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.