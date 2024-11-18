سفير أوكرانيا بالقاهرة: نثمن الجهود المصرية المخلصة لإنهاء الحرب وإحلال السلام

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أكد السفير الأوكراني في القاهرة نيكولا ناهورني، التزام بلاده بإحلال سلام عادل وشامل ومستدام وذلك بعد مرور ألف يوم على نشوب الحرب الروسية الأوكرانية، لافتا إلى أن انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو سيكون له دور كبير في تحقيق هذا السلام.



وأكد السفير- خلال مؤتمر صحفي اليوم /الثلاثاء/- أن أوكرانيا منفتحة على الحوار، مشددًا على أن أوكرانيا ترغب في الحوار والمفاوضات وفق شروط ومتطلبات واضحة.



وأشاد السفير بالدور المصري قائلاً "مصر كانت من أوائل الدول العربية التي اتخذت خطوات ملموسة لإحلال السلام في أوكرانيا".



وتحدث عن تكلفة إعادة الإعمار قائلاً "إن إعادة إعمار أوكرانيا ستحتاج إلى 700 مليار دولار".



وقال إن حجم التجارة بين مصر وأوكرانيا بدأ يتحسن، حيث بلغ 1.6 مليار دولار في 2024 بعد انخفاضه إلى 800 مليون دولار في 2022، ولفت أن السياحة الأوكرانية في مصر تأثرت بشدة بسبب إغلاق المطارات الأوكرانية وعدم السماح للرجال بالسفر.



وأضاف أن مصر لديها إمكانيات جيدة لتسهيل تصدير الحبوب الأوكرانية، خاصة من خلال المناطق الحرة وقناة السويس، وهناك رغبة أوكرانية للاستفادة من هذه الإمكانيات.



وقال" نحن نحترم حق مصر في إنشاء علاقاتها مع روسيا، ونثق أن ذلك لا يتم على حساب أوكرانيا " مؤكدا أن موقف مصر واضح وشفاف بعد مرور 1000 يوم على الحرب التي يتطلع العالم إلى وقفها لكي لا ترث الأجيال القادمة هذه المعاناة.