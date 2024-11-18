سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مصر تعزي شيخ الأزهر في وفاة شقيقته

لؤى على

تلقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، برقية تعزية من السفيرة هيرو مصطفى جارج، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مصر، في وفاة شقيقته الكبرى، الحاجة سميحة الطيب - رحمها الله.

وأعربت السفيرة الأمريكية في برقيتها عن خالص تعازيها ومواساتها لفضيلة الإمام الأكبر، قائلة: “بقلوب مثقلة بالحزن، نتقدم لفضيلتكم بخالص التعازي في وفاة شقيقتكم، ونسأل الله أن يمنحكم وعائلتكم الكريمة الصبر والسلوان.”

كما تلقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، برقيتي تعزية من الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والسفير فهمي فايد، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، في وفاة شقيقته الكبرى، رحمها الله.

وأعربت الدكتورة رشا راغب والسفير فهمي فايد، في برقيتيهما، عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما لفضيلة الإمام الأكبر ولعائلته الكريمة، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.