اليوم السابع
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رسميا.. مجموعة العشرين تطلق "التحالف العالمى لمكافحة الفقر والجوع"

الإثنين، 18 نوفمبر 2024 05:17 م
رسميا.. مجموعة العشرين تطلق "التحالف العالمى لمكافحة الفقر والجوع" الرئيس البرازيلى لولا دا سيلفا
ريو دى جانيرو (أ ش أ)

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أعلن الرئيس البرازيلى لولا دا سيلفا، اليوم الاثنين، خلال الجلسة الافتتاحية لقمة رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء فى مجموعة العشرين، تدشين "التحالف العالمى لمكافحة الفقر والجوع" رسمياً.

و"التحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع" هو تحالف دولي تطلقه البرازيل في ضوء رئاستها لمجموعة العشرين، والذي يهدف إلى تعزيز الشمول الاجتماعي والقضاء على الفقر والجوع، من خلال حشد الموارد المالية والمعرفية لتسريع وتيرة الجهود العالمية لمكافحة الفقر والجوع، باعتبارهما على رأس أهداف التنمية المستدامة.

والتحالف تمت مناقشته أثناء قمة مجموعة العشرين الاجتماعية، التي سبقت انعقاد قمة رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في مجموعة العشرين، من أجل توحيد جهود الدول الأعضاء فيما يتعلق بإنتاج مستدام للغذاء، ومحاربة انعدام المساواة والقضاء على الجوع على مستوى العالم.

ويقوم التحالف على مبدأ أنه ما من دولة يمكنها وحدها محاربة الجوع بمفردها.

ويسعى التحالف إلى تنسيق الجهود بين الدول المتقدمة والنامية، فيما يتعلق بالتوسع في إنتاج الغذاء الصحي ودعم الأسر والزراعة المستدامة.

وتشير الإحصاءات إلى أن هناك 733 مليون شخص في العالم لا يزالوا يواجهون خطر الجوع في عام 2023، أي شخص من كل 11 شخصا على كوكب الأرض، وتظل إفريقيا أكبر منطقة تعاني، حيث يواجه 20.4% من سكانها خطر الجوع، بينما يوجد في آسيا أكثر من نصف الأشخاص الذين يعانون من الجوع على مستوى العالم.







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