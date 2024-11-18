اليوم السابع
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خارجية أمريكا: فرضنا عقوبات على 33 كيانا وفردا إسرائيليا بسبب العنف بالضفة

الإثنين، 18 نوفمبر 2024 08:39 م
خارجية أمريكا: فرضنا عقوبات على 33 كيانا وفردا إسرائيليا بسبب العنف بالضفة بلينكن
كتب أحمد عبد الرحمن

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قالت الخارجية الأمريكية، إنها فرضت حتى الآن عقوبات على 33 كيانا وفردا إسرائيليا بسبب العنف في الضفة الغربية، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية". 

وأضافت الخارجية الأمريكية، أنها فرضت عقوبات على مؤسسة إسرائيلية استيطانية وعدد من الأفراد تدعم العنف ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وشددت على إسرائيل بذل المزيد لمنع العنف في الضفة الغربية، مردفة: "سنواصل اتخاذ إجراءاتنا الخاصة للحد من العنف في الضفة الغربية".

وتابعت: "لدينا زيارات لعدد من الشخصيات الأمريكية للشرق الأوسط لكن ليس لدينا شيء لنعلنه حتى الآن بشأن لبنان"، مستطردة: "نتواصل مع المسؤولين في لبنان من أجل التوصل لوقف إطلاق النار.. ولا نريد الخوض في تفاصيل التفاوض بشأن وقف إطلاق النار فى لبنان لعدم إفساد العملية التفاوضية".

 

 







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