اليوم السابع
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الإثنين، 18 نوفمبر 2024 06:44 م
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حصاد الوزارات.. التموين تعلن عن مسابقة لتصميم المجوهرات بمعرض الذهب 15 ديسمبر

الإثنين، 18 نوفمبر 2024 05:22 م
حصاد الوزارات.. التموين تعلن عن مسابقة لتصميم المجوهرات بمعرض الذهب 15 ديسمبر لقاء وزير التموين
كتب: محمد الأحمدى

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