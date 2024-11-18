اليوم السابع
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حرائق وانقطاع للكهرباء وقتلى وجرحى في تل أبيب بعد قصفها بالصواريخ

الإثنين، 18 نوفمبر 2024 09:12 م
حرائق وانقطاع للكهرباء وقتلى وجرحى في تل أبيب بعد قصفها بالصواريخ تل ابيب- ارشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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اندلع حريق ضخم في مول أيالون بمنطقة تل أبيب المحتلة، بعد إطلاق صواريخ من قبل المقاومة في لبنان، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى.


وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية بأن السلطات قررت إغلاق مطار بن غوريون في تل أبيب بعد قصف لحزب الله على المدينة، كما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن التيار الكهربائي انقطع في بعض المناطق في تل أبيب الكبرى بعد قصف لحزب الله.


من ناحية أخرى، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بان صفارات الإنذار دوت في حيفا للاشتباه في تسلل مسيرة.

 







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