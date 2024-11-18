اليوم السابع: مصر تدين استمرار المجازر الإسرائيلية فى غزة

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: مصر تدين استمرار المجازر الإسرائيلية فى غزة

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مصر تدين استمرار المجازر الإسرائيلية فى غزة



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