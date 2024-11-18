اليوم السابع
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الأرصاد: أجواء خريفية على أغلب الأنحاء وفرص لسقوط أمطار ببعض المناطق

الإثنين، 18 نوفمبر 2024 09:45 ص
الأرصاد: أجواء خريفية على أغلب الأنحاء وفرص لسقوط أمطار ببعض المناطق حالة الطقس
كتبت – مرام محمد

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كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس والظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الإثنين، مشيرة إلى أن الأجواء خريفية على أغلب الأنحاء.

وقالت الهيئة، إنه وفقًا لصور الأقمار الصناعية تساقطت أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، مشيرة إلى أنه ما زالت الفرص مستمرة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الإثنين، طقسًا مائلًا للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائلًا للحرارة على جنوب الصعيد.

وأوضحت درجات الحرارة المتوقعة اليوم على النحو الآتي: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 16، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 15، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 27 درجة، والصغرى 13، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 14، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجة.







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