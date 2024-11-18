إعلام عبرى: مخاوف من انهيار مبنى بتل أبيب عقب إصابته بصاروخ أطلق من لبنان

كتب محمد عبد المجيد

أفادت وسائل إعلام تابعة لدولة الاحتلال، قبل قليل، أن هناك مخاوف من انهيار مبنى في رمات غان في تل أبيب عقب إصابة مباشرة بصاروخ أطلق من لبنان، جاء ذلك وفقا لما أفادته قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وكانت الشرطة الإسرائيلية، قد قالت فى وقت سابق، إن القوات فشلت في اعتراض الصاروخ القادمة من لبنان في منطقة تل أبيب، مؤكدة أنه تم تسجيل إصابات مباشرة.

وأكدت شرطة الاحتلال أن الصاروخ الذي سقط في بني براك في تل أبيب كبير الحجم. وأضافت أنها تلقت تقارير عن سقوط حطام صاروخي في منطقة تل أبيب، ما تسبب في أضرار بالممتلكات وإصابة العديد من المدنيين.