أخبار 24 ساعة.. التموين: لا نية لتحريك أسعار الخبز.. ومخزون السلع يكفى 6 أشهر

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
وزارة التعليم: إعداد امتحان شهر نوفمبر لصفوف النقل على مستوى الإدارات
طقس غدا معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلًا.. والصغرى بالقاهرة 16 درجة
مدير عام آثار الجيزة يكشف حقيقة قيام عمال بإزالة طبقة أسمنتية من الهرم
872 طالبا وطالبة يترشحون لانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعى 2024/25
التعليم العالى: 10 مليارات جنيه استثمارات فى البنية التحتية الرقمية بالجامعات
امتحانات نصف العام.. تبدأ فى يناير و25 يناير موعد إجازة نصف العام
أخبار مصر.. وزير التموين: لا نية لتحريك أسعار الخبز ومخزون السلع يكفى 6 أشهر
مشروع قانون لجوء الأجانب أمام "النواب".. حقوق يتمتع بها "اللاجئ".. إنفوجراف
رؤية واقعية استشرافية.. 12 توصية لمؤتمر الدعوة الإسلامية والحوار الحضاري
وزير الأوقاف يوجه بتعزيز مكانة الأئمة ورفع مستواهم لتقديم خطاب ديني منير
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