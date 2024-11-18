أخبار مصر.. ‎ترفيع العلاقات بين مصر والبرازيل إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الرئيس البرازيلي "لولا دا سيلفا"، وذلك على هامش مشاركة الرئيس السيسى في اجتماعات قمة مجموعة العشرين المنعقدة بريو دي جانيرو في البرازيل.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الرئيس البرازيلي "لولا دا سيلفا"، وذلك على هامش مشاركة الرئيس السيسى في اجتماعات قمة مجموعة العشرين المنعقدة بريو دي جانيرو في البرازيل.

رئيس البرازيل يشكر الرئيس السيسى على دور مصر التاريخى فى مساندة شعب فلسطين

التقى رئيس البرازيل، لولا دا سيلفا، بالرئيس ، عبد الفتاح السيسي، فى ريو دي جانيرو، خلال قمة العشرين فى البرازيل ، وتحدث الزعيمان خلال اللقاء، عن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية بقطاع غزة، ووقعا على "وثيقة الشراكة الاستراتيجية".

مجلس النواب يوافق على حظر رد اللاجىء إلى الدولة التي يحمل جنسيتها

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على الماد ة 15 من مشروع قانون مقدم من الحكومة باصدار قانون لجوء الاجانب والتى تنص على "يُحظر رد اللاجئ إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته".

مد فترة تلقي طلبات دراسة توفيق أوضاع الكيانات القائمة بكردون مدينة غرب بورسعيد

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مد فتح باب تلقي طلبات دراسة توفيق أوضاع جميع الكيانات القائمة (شركات - أفراد -..) داخل كردون مدينة غرب بورسعيد، قبل صدور القرار الجمهوري رقم 550 لسنة 2019 بإنشاء مدينة غرب بورسعيد، على أن يتم تقديم طلباتهم بمقر جهاز تنمية مدينة غرب بورسعيد ( طريق بورسعيد/دمياط الساحلي - قرية المناصرة )، وذلك لمدة شهرين من تاريخ الإعلان.

وزير الزراعة: نستهدف استصلاح 4 ملايين فدان وإنشاء 17 تجمعا زراعيا فى سيناء

تبذل الدولة المصرية جهودًا كبيرة لاستصلاح واستزراع حوالى 4 ملايين فدان بالمناطق الصحراوية، حيث تقوم وزارة الزراعة ممثلة في أجهزتها العلمية مثل مركزى البحوث الزراعية وبحوث الصحراء والهيئات الأخرى بإجراء دراسات استكشاف الأراضى الصحراوية وتنفيذ الدراسات الميدانية والمعملية لحصر وتصنيف التربة وتحديد المساحات الصالحة للزراعة، ووضع التراكيب المحصولية المناسبة لكل منطقة بما يتوافق مع خواص وطبيعة التربة والمناخ ومدى توفر مصادر مياه الرى.

‎إحالة المسئولين المتسببين فى غياب الإشراف الأثرى بالأهرامات للتحقيق كشف مصدر مسئول بـ وزارة السياحة والآثار، أن وزير السياحة والآثار شريف فتحي أحال عددا من المسئولين المتسببين فى غياب الإشراف الأثري بمنطقة أهرامات الجيزة الأثرية للتحقيق، وذلك بسبب غياب الإشراف أثناء الأعمال التي ظهرت في مقطع الفيديو المتداول حول أحجار الهرم الأكبر. وزارة التعليم: تسليم معلمى المواد الأساسية فقط أجهزة التابلت أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن المعلمين المستهدفين من استلام أجهزة التابلت بالمرحلة الثانوية هم من يقومون بتدريس المواد الدراسية الأساسية والتي تضاف درجاتها للمجموع الواردة بالقرار الوزاري رقم 138 لسنة 2024، بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب مرحلة التعليم الثانوي العام. مصلحة الضرائب: الأنظمة الضريبية المميكنة مؤمنة ولم تتعرض لأي اختراق إلكترونى أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أن الأنظمة الضريبية المميكنة، بما تشمل من قواعد بيانات ومعلومات تخص الممولين والمكلفين، لم تتعرض لأي اختراق إلكتروني، وشددت المصلحة على أن خصوصية وأمان معلومات مموليها تأتي على رأس أولوياتها حيث تلتزم المصلحة باتباع أعلى معايير حماية البيانات وضمان سريتها وفقًا لأحدث المعايير العالمية .