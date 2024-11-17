‫وزير الزراعة يبحث مع مسئولي إحدى الشركات العالمية زيادة استثماراتها بمصر

كتبت أسماء نصار

استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي محمد شلباية رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة بيبسيكو والوفد المرافق له، وبحث معهم سبل زيادة استثمارات الشركة في مصر ودعم صغار المزارعين.



وخلال الاجتماع وزير الزراعة اطلع على حجم إنتاج الشركة العالمية واستثمارتها بجمهورية مصر العربية مصر في مجال إنتاج وزراعة وتصنيع البطاطس تحت إشراف كوادر مصرية تقدر بحوالي أكثر من 20 ألف عمالة مباشرة وغير مباشرة، حيث استثمرت المجموعة حوالي 515 مليون دولار في آخر 5 أعوام موجهين في مصنع جديد للبطاطس، خطوط انتاج، وأنشطة زراعية مختلفة.

وأكد "فاروق" أن الدولة المصرية تعمل على تهيئة مناخ الاستثمار وتشجع القطاع الخاص في مجال الزراعة سواء المحلي أو الأجنبي وتقدر دوره باعتباره شريك أساسي في التنمية، وأشاد بدور الشركة في مجال الإنتاج والتصنيع ودعم المزراعين وتسويق منتجاتهم، كما طرح على مسئولي الشركة بعض الفرص المتاحة بالوزارة لتعزيز استثماراتهم وتوفير المزيد من فرص العمل، مشيرا إلى اهتمام الدولة بتشجيع الاستثمار في مجال التصنيع الزراعي نظرا لانه يحقق قيمة مضافة للناتج القومي كما يوفر فرص العمل وكذلك ضبط الأسعار"كما أشاد أيضا بالتعاون مع الشركة لدعم صغار المزارعين حيث تقوم بشراء إنتاجهم وتصنيعه وكذلك تدريبهم ورفع كفاءتهم.



من ناحيته، قال رحب رئيس الشركة بالتعاون مع الوزارة وبالافكار التي طرحها وزير الزراعة من أجل إزالة المعوقات التي تواجه الشركة وكذلك زيادة استثماراتها في مصر ودعم صغار المزارعين والتعاون مع البنك الزراعي المصري في ذلك تحت مظلة وزارة الزراعة كما رحب شلباية بالتعاون مع الوزارة في مجال رفع كفاءة الأصول التابعة لها وكذلك توحيد جهود انتاج تقاوى البطاطس محليا لتقليل فاتورة الاستيراد واستنزاف العملة الأجنبية.