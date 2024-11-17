وزير التموين: نستخدم آليات رقابية قوية لضمان عدم التلاعب في الأسعار

كتب مدحت وهبة

أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين أن استيراد بعض السلع، مثل البيض، لضبط الأسواق، يأتي كإجراء مؤقت، مضيفا نعمل بالتوازي مع المنتجين المحليين لتشجيعهم على زيادة الإنتاج، مع التأكيد على ضرورة تحقيق هوامش ربح متوازنة تتماشى مع المعايير العالمية، كما أن الوزارة تستخدم آليات رقابية قوية لضمان عدم التلاعب في الأسعار، مؤكدًا أن الهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية تمتلكان القدرة على المنافسة في الأسواق.

وأشار وزير التموين إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع القطاع الخاص لتطوير مناطق تجارية واستثمارية جديدة وتطوير السجل التجاري والتجارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الاستثمار، وهناك بروتوكولات جديدة سيتم توقيعها قريبًا لدعم هذه الجهود.