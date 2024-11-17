وزير التموين: لا نية لتحريك أسعار الخبز ومخزون السلع يكفى 6 أشهر

كتب مدحت وهبة

أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية التزام الوزارة بتوجيهات رئيس الجمهورية بتحقيق التوازن بين ضبط الأسعار وضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين، ومنع احتكار المنتجات أو حجبها عن الأسواق مع توجيه الدعم إلى مستحقيه، والحرص على تحسين الأداء في منظومة التموين.

وأوضح الوزير أن العمل جارٍ لضمان وجود احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية يغطي احتياجات البلاد لمدة طويلة، حيث تمت زيادة الاحتياطي من السلع الأساسية إلى أكثر من 6 أشهر، وفي بعض السلع وصل الاحتياطي إلى 13 شهرًا، لافتا إلى أن الوزارة تعمل بجدية لمواجهة الإشاعات وتقديم المعلومة الصحيحة للمواطن مضيفًا: لا نية لتحريك أسعار الخبز، والرقابة على جودته ستستمر بشكل يومي لضمان حصول المواطنين على رغيف عيش بجودة عالية.