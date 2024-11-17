وزارة التضامن تبدأ اليوم تلقى طلبات التقديم لحج الجمعيات

كتب مدحت وهبة

تبدأ مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى محافظات الجمهورية اليوم الأحد فى تلقى الطلبات من أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لـموسم حج لموسم 1446هـ - 2025م، وحتى يوم 28 نوفمبر الجاري، وأنه لن يلتفت لأي طلب يقدم بعد هذا التاريخ.

ولن يسمح للمواطن بالتسجيل في أكثر من جمعية أو جهة أخرى سواء سياحية أو قرعة وزارة الداخلية، حيث يسجل ببوابة الحج الموحدة المصرية الطلب الأول المسجل على البوابة، ولا يسمح بتسجيله مرة أخرى، كما يجب أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ التسجيل.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعى قد وضعت من خلال المؤسسة القومية لتيسير الحج عددًا من الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج لهذا الموسم، منها أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب، ومسدد الاشتراك السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو منتسبًا، وأن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل تاريخ 30 يونيو 2024م، ولم يوقع على الجمعية أو المؤسسة أي جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائي، كما لم يسبق للمتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته، حيث سيتم التحقق من الحجاج الفائزين فقط عقب إعلان نتيجة القرعة، وذلك من خلال تقديم شهادة التحركات.