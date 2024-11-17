اليوم السابع
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نشاط رياح وأمطار خفيفة ببعض المناطق.. الظواهر الجوية المتوقعة حتى الجمعة

الأحد، 17 نوفمبر 2024 11:49 ص
نشاط رياح وأمطار خفيفة ببعض المناطق.. الظواهر الجوية المتوقعة حتى الجمعة حالة الطقس - أرشيفية
كتبت - مرام محمد

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كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024 إلى الجمعة 22 نوفمبر 2024، النحو التالي:

الأحد 17 نوفمبر 2024

-اضطراب الملاحة البحرية على الشواطئ الغربية للبحر المتوسط وشواطئ شمال الدلتا ليصل ارتفاع الموج إلى (2- 3 م) وسرعة الرياح(55:40 كم /س).

-أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

-نشاط رياح أحيانًا على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

الإثنين 18 نوفمبر والثلاثاء 19 نوفمبر 2024

-أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

-نشاط رياح أحيانًا على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

-اضطراب الملاحة البحرية على الشواطئ الغربية للبحر المتوسط ليصل ارتفاع الأمواج إلى (1.5- 2.5 م) وسرعة الرياح(50:35 كم /س).

الأربعاء 20 نوفمبر إلى الجمعة 22 نوفمبر 2024

-نشاط رياح أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

 

 







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