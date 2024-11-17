موانع الترشح للعمل بكنترولات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2025

كتب محمود طه حسين

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الموانع العامة والموانع الخاصة للتقدم للترشح للعمل كرئيس أو وكيل للجنة الإدارة ولجنة النظام والمراقبة لامتحان دبلوم المدارس الفنية بنوعياتها المختلفة (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) وذلك بعد فتح باب التقديم، وهي كالتالي:-

- الحرمان من أعمال الامتحانات طبقا للحالات المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992.

- الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف والأمانة.

- أن يكون من غير العاملين التابعين لـ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأوضحت الوزارة أن الموانع الخاصة تشمل :

- أن يكون شاغلا لوظيفة مدير عام إدارة تعليمية أو مدير عام التعليم الفني حرصاً على الصالح العام.

- أن يكون منا العاملين بالمدارس الثانوية الفنية «صناعي - زراعي . تجاري - فندقي» أي كون من القائمين بالتدريس للطلاب المتقدمين للامتحان سواء كان ذلك بالمدارس الرسمية أو الخاصة أو بالفصول المسائية أو أية جهة أخرى أو المدارس المتقدم منها الطلاب.

- أن يكون لديه أقارب من العاملين باللجنة المرشح لها حتى الدرجة الرابعة.