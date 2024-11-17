مستمر حتى 28 نوفمبر.. خطوات التقديم لحج الجمعيات الأهلية.. التفاصيل

كتب مدحت وهبة

بدأت مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات على مستوى الجمهورية من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية تلقى طلبات أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم 1446هـ - 2025م، حيث يستمر التقديم حتى يوم 28 نوفمبر الجاري

وأتاحت المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة لـ وزارة التضامن الاجتماعي النموذج المعد لطلب التقديم لــ حج الجمعيات الأهلية من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية المستوفية للشروط بدائرة عملها، ويتم استيفاؤه من الراغبين في الحج والمرافق لهم "بحد أقصى مرافقين" من أحد الأقارب، حيث تقدم طلبات الحج للجمعية أو المؤسسة الأهلية والتي تراجع البيانات مع المتقدمين لأداء فريضة الحج، وتوقع على صحتها وتتحمل مسئوليتها في حال إثبات الجهة الإدارية عدم صحة بيانات المتقدم أو عدم قدرته على أداء فريضة الحج لأسباب صحية وتوقع الجزاءات على الجمعية أو المؤسسة بالحرمان من تقديم طلبات الحج في الموسم القادم.

خطوات التقديم لحج الجمعيات الأهلية

يتقدم الشخص الراغب فى أداء الحج بطلب الى الجمعية الأهلية المسجل بعضويتها.

يحصل على الاستمارة الخاصة بنموذج حج الجمعيات الأهلية.

أن يكون لديه بطاقة قومي سارية مدة لا تقل عن 6 أشهر وقت تسجيل الطلب.

يقوم بكتابة كافة البيانات الشخصية المطلوبة وتقوم الجمعية بتجميع طلبات الأعضاء الراغبين في أداء فريضة الحج وإرسالها الى مديرية التضامن التابعة لها.

يتم تسجيل البيانات على بوابة الحج المصرية ومراجعة البيانات للتأكد من صحتها.

يتم إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار الفائزين بتأشيرات حج الجمعيات الأهلية.