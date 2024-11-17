مدير عام آثار الجيزة يكشف حقيقة قيام عمال بإزالة طبقة أسمنتية من الهرم

أوضح أشرف محيي مدير عام آثار منطقة الجيزة والهرم الأثرية حقيقة الفيديو الذي تم تداوله ويظهر من خلاله اثنان من العمال وهما يزيلان طبقة أسمنتية من جدار الهرم.

ورد أشرف محيي قائلا: إنه جارٍ الآن تغيير شبكة الكهرباء الخاصة بالإنارة للهرم الكبير، (كابل كهربائي) وهذا الكابل تم تركيبه منذ عشرات السنين وعليه طبقة مونة أسمنتية غير أثرية وتم وضعها منذ سنوات وجارٍ إزالتها لتغيير الكابل الخاص بالهرم الأكبر، وتم وضع طبقة مونة أسمنتية أخرى بدلا منها، مؤكدا أنه لم يتم المساس بجسم الهرم ولا أي حجر من أحجاره.



وتابع أشرف محيي أنه تمت هذه الأعمال عن طريق الشركة المسئولة وفور علم المفتشين تم وقف الأعمال حتى نهاية الزيارة على أن يتم العمل بعد أوقات العمل الرسمية.