مدبولى يؤكد استمرار دعم الحكومة بقوة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

كتبت هند مختار

استكمل الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقوه جولتهم التفقدية بأجنحة معرض ومؤتمر مصر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT’24"، حيث توجه رئيس الوزراء لتفقد عدد من الأجنحة الخاصة بشركات القطاع الخاص، من بينها جناح شركة "سايشيلد" للأمن السيبراني، المتخصصة في تأمين البنية التحتية الحرجة داخل مصر.

وخلال تفقده جناح الشركة، تعرف رئيس الوزراء على المنتجات والحلول التقنية التي تقدمها في مجال البنية التحتية التكنولوجية لقطاعات المرافق والبترول والاتصالات، وغيرها من القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى خدماتها في حماية وتأمين البنية التحتية التكنولوجية والبيانات، التي تضمنت تأمين البنية التحتية المعلوماتية للمحول الحكومي ومنصة مصر الرقمية، والمراجعة الأمنية للتطبيقات والبرامج الحكومية، ومنظومة تأمين كارت الخدمات الحكومية الموحد للمواطن، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير وتأمين النظام الموحد لإدارة عدادات الكهرباء، وتطوير وتأمين البنية التحتية المعلوماتية بالبنك المركزي المصري وهيئة البريد المصري وعدد كبير من البنوك المصرية، إلى جانب العديد من خدمات التأمين والتطوير تقديم الاستشارات الأخرى.

وخلال جولة رئيس الوزراء في أرجاء المعرض، تفقد جناح مجموعة "الصافي"، حيث قدم صافي وهبة، رئيس مجلس إدارة مجموعة الصافي، شرحاً تفصيلياً حول منتجات مصنع الصافي للصناعات المحلية المتطورة؛ الذي يعتمد على بنية تحتية رائدة تضم 16 خط إنتاج مخصصة لمجالات متنوعة تشمل إنتاج شاشات التليفزيون، والهواتف الذكية، وأجهزة الاتصالات، والكاميرات.

وأشار صافي وهبة إلى أن مجموعة الصافي قامت بالشراكة مع "شاومي" الصينية، بإنتاج الشاشات والهواتف الذكية في مصنعها بمصر، الذي يضم 6 خطوط لإنتاج شاشات التليفزيون، و5 خطوط لإنتاج الهواتف الذكية بتقنيات الجيل الرابع.

كما تجول رئيس الوزراء بين عدد من الأجنحة الخاصة بالشركات التي تعرض أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والحوسبة السحابية، وكذا ما يتعلق بالأمن السيبراني وحلول تعزيز كفاءة الأعمال، وذلك بما يعزز أوجه الكفاءة ودفع التحول الرقمي في مختلف القطاعات، ويلبي احتياجات السوق المتزايدة والمتنوعة في هذا المجال.

كما تفقد أجنحة عدد من شركات الاتصالات منها شركة "أورنج" وشركة "اتصالات"، حيث استمع إلى خطط الشركتين لتقديم أفضل الخدمات لعملائهما.

وفي ختام جولته بالمعرض، أشاد رئيس مجلس الوزراء بالتنظيم الجيد للنسخة الثامنة والعشرين من معرض ومؤتمر مصر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT’24” والمقام هذا العام تحت شعار"The Next Wave"، مشيرا إلى أنه شرف اليوم بحضور افتتاح هذا المؤتمر نيابة عن فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومؤكدا في الوقت نفسه استمرار دعم الحكومة بقوة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، باعتباره أحد القطاعات الرئيسية الواعدة، التي تعول عليها في أن تقود قاطرة نمو الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن قطاع الاتصالات يمثل الأمل بالنسبة لشباب مصر وقطار التنمية الحقيقي الذي تعول عليه جميع القطاعات الأخرى، لافتا إلى أن هذا القطاع يشهد نموا متسارعا بفضل الجهود المبذولة في هذا الصدد لتحقيق رؤية الحكومة في تحسين الخدمات الرقمية، وتعزيز استخدام التكنولوجيا لتلبية احتياجات المواطنين، والمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

كما أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لتوسيع نطاق التحول الرقمى، بما في ذلك تطوير البنية التحتية الرقمية وتوسيع نطاق الخدمات الحكومية الرقمية، مما يسهم فى توفير الوقت والجهد للمواطنين، مع استمرار الجهود الكبيرة في هذا القطاع ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، لخدمة أهالينا في القرى المستهدفة.

تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر Cairo ICT’24 يناقش مجموعة من الموضوعات الهامة المعنية بتأثير الذكاء الاصطناعى على الحوسبة السحابية ومراكز البيانات، وتحليلات البيانات الضخمة، واستكشاف الجيل الجديد من الاتصالات، بالإضافة إلى موضوعات ابتكارات تكنولوجيا الأقمار الصناعية وتصميم المستقبل، والذكاء الاصطناعى وتعلم الآلة مع تجربة عملية على التطبيقات الواقعية.

ويغطى معرض Cairo ICT’24 مجموعة واسعة من الموضوعات المحورية حول التطورات التكنولوجية المتقدمة، ومن أبرزها الذكاء الاصطناعى وتأثيره على الصناعة الرقمية، والأمن السيبراني، والجيل الخامس (5G)، والتكنولوجيا المالية، والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء ومراكز البيانات.

وتضم فعاليات Cairo ICT’24 مجموعة من المعارض الرائدة أبرزها معرض ومؤتمرPAFIX الحادى عشر لتكنولوجيا المدفوعات والشمول الرقمى برعاية البنك المركزى المصري، ومعرض IntelliCities الدولى السادس للمدن الذكية والبنية التحتية الرقمية، ومعرض Satcom الثالث لاتصالات الأقمار الصناعية، ومعرض connecta الدولى الرابع لتكنولوجيا الشباب والذى سيضم اول منتدى خاصا بالمرأة المبتكرة Shennovates لسن 14 الى 24 عاما، كما ينطلق خلال دورة هذا العام معرض ومؤتمر AIDC الأول من نوعه فى أفريقيا والشرق الأوسط، للذكاء الاصطناعى ومراكز البيانات والحوسبة السحابية.