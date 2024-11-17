اليوم السابع
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صحة لبنان تعلن: شهيدان و 13 جريحًا إثر غارة إسرائيل على "مار الياس" ببيروت

الأحد، 17 نوفمبر 2024 10:30 م
صحة لبنان تعلن: شهيدان و 13 جريحًا إثر غارة إسرائيل على "مار الياس" ببيروت لبنان
أحمد علوى

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أصدر مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية منذ قليل بيانًا أعلن خلاله، أن غارة الاحتلال الإسرائيلي على شارع مار الياس في العاصمة بيروت أدت في حصيلة محدثة إلى استشهاد شخصين وإصابة ثلاثة عشر آخرين بجروح".

 

من جانبه كتب النائب عماد الحوت عبر منصة "أكس": "كل التضامن والدعاء لضحايا الاستهداف الاسرائيلي في شارع مار الياس وفي كل مكان في لبنان.

وأضاف: "الجماعة الاسلامية لم تكن المستهدفة  في هذا الاعتداء الإسرائيلي الجديد على هذه المنطقة، ولكن الجماعة هي جزء من نسيج بيروت ولبنان ويؤلمها ما يؤلم كل بيروتي ولبناني".

واختتم: "حمى الله بيروت ولبنان واللبنانيين من جرائم العدو الإسرائيلي ومن كل سوء".







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