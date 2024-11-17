اليوم السابع
Ads
الأحد، 17 نوفمبر 2024 07:43 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

شيخ الأزهر يشكر البابا تواضروس الثاني على تقديم واجب العزاء في وفاة شقيقته

الأحد، 17 نوفمبر 2024 07:27 م
شيخ الأزهر يشكر البابا تواضروس الثاني على تقديم واجب العزاء في وفاة شقيقته شيخ الأزهر الشريف
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عبّر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن خالص شكره وتقديره لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على لفتته الكريمة بتقديم واجب العزاء في وفاة شقيقة فضيلته، الحاجة سميحة الطيب - رحمها الله.

وكان قداسة البابا تواضروس الثاني قد بادر بإرسال برقية عزاء في يوم الوفاة نفسه، كما أناب وفداً رسمياً لتقديم واجب العزاء في مقر منزل عائلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بمدينة القرنة بمحافظة الأقصر، ضم نيافة الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة، ونيافة الأنبا بيمن، مطران نقادة وقوص، ونيافة الأنبا يوأنس، أسقف أسيوط، في خطوة تعكس أواصر المحبة والإخاء التي تجمع بين الأزهر الشريف والكنيسة القبطية.

 







شيخ الازهر

البابا تواضروس

الامام الاكبر

الكنيسة




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة