دور المسؤولية الاجتماعية في تحقيق التنمية المستدامة رسالة دكتورة للباحثة رضوى عادل بجامعة القاهرة

محمد صبحى

حصلت الباحثة رضوى عادل مصطفى على درجة الدكتوراه بعد مناقشة رسالتها التي جاءت بعنوان: "دور المسؤولية الاجتماعية في الحد من الأزمات المالية التي تواجه القطاع المصرفي لتحقيق التنمية المستدامة".

تناولت الرسالة أهمية المسؤولية الاجتماعية في تحسين الصورة الذهنية للقطاع المصرفي، باعتباره ذراع الاقتصاد في أي دولة. وأوضحت الباحثة أن تعزيز ثقة المجتمع بالقطاع المصرفي يساهم في دفع عجلة الاقتصاد بشكل إيجابي، مما يدعم تحقيق التنمية المستدامة، التي تُعد محور رؤية مصر 2030.

كما تطرقت الرسالة إلى التحديات والمخاطر التي تواجه تطبيق المسؤولية الاجتماعية في القطاع المصرفي، مؤكدة أن هذا الدور لا يقتصر فقط على تحسين الصورة الذهنية، بل يمتد ليؤثر بشكل مباشر على الاستقرار المالي والاقتصادي.

تم مناقشة الرسالة بكلية الدراسات العليا للبحوث الاحصائية بجامعة القاهرة، وضمت لجنة المناقشة الدكتور السيد محمد خاطرعميد الكلية السابق، الدكتور أحمد عيسى، محاضر الإدارة الاستراتيجية الحديثة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور محمد رضا أبو نازل، أستاذ الإحصاء التطبيقي بكلية الدراسات العليا للعلوم الإحصائية، الدكتورة إيمان مصطفى مسلم، منسق البرنامج المهني.

أكدت الباحثة أن القطاع المصرفي يجب أن يستمر في مخاطبة كافة الفئات المجتمعية لتوطيد الثقة وتعزيز دوره كمحرك رئيسي للاقتصاد الوطني. كما أشارت إلى أن الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية يُعد ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.