اليوم السابع
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الأحد، 17 نوفمبر 2024 06:16 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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حصاد الوزارات.. التموين: نستخدم آليات رقابية قوية لضمان عدم التلاعب بالأسعار

الأحد، 17 نوفمبر 2024 05:00 م
حصاد الوزارات.. التموين: نستخدم آليات رقابية قوية لضمان عدم التلاعب بالأسعار وزير التموين

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم.

 

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وزارة التموين

اليات رقابية لضمان عدم التلاعب فى الاسعار

التلاعب فى الاسعار

الابلاغ عن اسعار السلع التموينية




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