حصاد الوزارات.. التموين: نستخدم آليات رقابية قوية لضمان عدم التلاعب بالأسعار

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم.
الصحة العالمية تطلق "يوم العمل للقضاء على سرطان عنق الرحم" للتوعية والتشخيص
غدًا.. طقس مائل للبرودة ليلًا وشبورة ورياح والصغرى بالقاهرة 16 درجة
البابا فرنسيس يدعو إلى تحقيق بشأن الإبادة الجماعية فى غزة
التعليم العالى: 10 مليارات جنيه استثمارات فى البنية التحتية الرقمية بالجامعات
امتحانات نصف العام.. تبدأ فى يناير و25 يناير موعد إجازة نصف العام
وزارة الصحة: إنهاء تطوير خدمات الرعاية الأولية لمبادرة حياة كريمة بواقع 87%
وزارة التضامن تتلقى طلبات أعضاء الجمعيات الأهلية للحصول على تأشيرات الحج
وزير التموين: نستخدم آليات رقابية قوية لضمان عدم التلاعب في الأسعار
وزير التموين: لا نية لتحريك أسعار الخبز ومخزون السلع يكفى 6 أشهر
السكة الحديد تشغل خدمة جديدة على خط القاهرة ـ الإسكندرية بداية الشهر المقبل
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