حصاد الوزارات.. التموين: نستخدم آليات رقابية قوية لضمان عدم التلاعب بالأسعار

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم.

الصحة العالمية تطلق "يوم العمل للقضاء على سرطان عنق الرحم" للتوعية والتشخيص