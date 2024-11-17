تعرف على مواعيد احتفالات الكنائس بعيد الميلاد المجيد

كتب ــ محمد الأحمدى

تختلف الكنائس القبطية فى الاحتفال بعيد الميلاد المجيد من حيث المدد المختلفة، وتاريخ بداية الصوم حيث تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية 24 نوفمبر وتستمرحتى يوم 7 يناير المقبل.

ومن المقرر أن تبدأ الكنيسة الكاثوليكية الصوم بداية من يوم 9 ديسمبر وتستمر حتى يوم 25 ديسمبر المقبل، فيما تحتفل الطائفة الإنجيلية به يوم7 يناير بدون صوم.

احتفال الكنائس الكاثوليكية

ومن المقرر أن تحتفل الكنيسة الكلدانية بمصر، بـ عيد الميلاد المجيد عن طريق إقامة قداسين أحدهما فى 24 ديسمبر المقبل، والآخر صباح الـيوم التالي 25 منذات الشهر، فيما تحتفل كنيسة الروم الكاثوليك بمصر، بالعيد عن طريق إقامة قداسين إحداهما صباح يوم 24 ديسمبر الجاري، والآخر مساء اليوم.