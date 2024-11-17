اليوم.. الجمعية العمومية العادية لجمعية المهندسين المصرية

كتبت ـ آية دعبس

تعقد جمعية المهندسين المصرية، اليوم الأحد، الجمعية العمومية العادية للجمعية للعام المالي من 1/7/2022 حتى 30/6/2024، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالى:

-تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الجمعية عن العام المالي من 1/7/2022 حتى 30/6/2024.

- اعتماد الميزانية العمومية والحسابات الختامية للعام المالي من 1/7/2022 حتى 30/6/2024.

- عرض تقرير مراقب الحسابات عن تلك الميزانية .

- اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي 2024/2025.

- تعيين مراقب الحسابات للعام المالي 2025/2024 وتقدير أتعابه.

- ما یری مجلس الإدارة إدراجه في جدول الأعمال .

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة الاجتماع يؤجل الاجتماع لمدة ساعة يكون بعدها الاجتماع قانونيا بحضور 10 من عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور ، أو مائتين عضوا أيهما أقل بحيث لا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثين عضوا | بدون إنابة أو توكيلات.

وطالبت الجمعية كافة الأعضاء بضرورة سداد الاشتراك السنوى للجمعية حتى عام 2022، حتى يتسنى لعضو الجمعية حضورها في الموعد المحدد لانعقادها ، تطبيقا لما جاء بالمادة (17) من لائحة النظام الأساسي لجمعية المهندسين المصرية.