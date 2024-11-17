اليوم السابع
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إدارة الأزمات ببيروت: لا زلنا نعمل على إخماد نيران قصف "مار إلياس"

الأحد، 17 نوفمبر 2024 10:26 م
إدارة الأزمات ببيروت: لا زلنا نعمل على إخماد نيران قصف "مار إلياس" لبنان
أحمد علوى

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أصدرت غرفة إدارة الكوارث والأزمات بمحافظة بيروت بيانًا قالت إنه على إثر عدوان جديد طال مدينة بيروت  للمرة الثانية في غضون ساعات قليلة من قبل العدو الاسرائيلي، حيث استهدفت صواريخ العدو أحد المحال التجارية في منطقة مار إلياس هذه المنطقة السكنية التي تعج بالسكان في قلب العاصمة بيروت، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها وفي عدد من السيارات المركونة في المكان ، حيث لا يزال فوج إطفاء بيروت والدفاع المدني يعملان على مكافحة النيران لمنع امتدادها إلى باقي الطوابق في المبنى المستهدف".

وأضاف: "بالتوازي، لا زالت فرق الإسعاف والإنقاذ تعمل على إخلاء المبنى من السكان بسبب الدخان المتصاعد الذي غطى المكان جراء طبيعة المواد المشتعلة، وقد تم استقدام السلالم الآلية لمسح المبنى، للتأكد من عدم وجود احد من السكان فيه، كما تعمل فرق الطوارئ في بلدية بيروت على رفع الركام، وإزالة مخلفات الأضرار الناجمه عن الغارة بمؤازرة من رجال فوج الحرس ".







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