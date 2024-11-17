اليوم السابع
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أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين.. التفاصيل

الأحد، 17 نوفمبر 2024 12:00 م
أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين.. التفاصيل خضراوات وفاكهة
كتب مدحت وهبة

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وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع الغذائية ومنتجات الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، لتلبية احتياجات المواطنين، بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى .

وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة  بالمجمعات الاستهلاكية


- الطماطم10.5جنيه .
- البصل 15جنيها .
‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 22 جنيها .
‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 30 جنيها .
- بطاطا 10 جنيهات.
‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 22.5

‏‎- الباذنجان الأبيض بـ13.3 جنيه.
- الكوسة بـ 18 جنيها .
‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس 13.5 جنيه .
‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدي بـ 20 جنيها.
- ‏الفلفل الألوان بـ 65 جنيها .
- الليمون بـ 18 جنيها.
- الفاصوليا الخضراء 20 جنيها.
- الموز البلدي بـ 26جنيها

 







التموين

أسعار البصل اليوم

سعر البصل اليوم

البصل بمنافذ وزارة التموين

البصل بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

أسعار البصل بمنافذ التموين

سعر البصل بمنافذ التموين

اليوم السابع بلس

أسعار الخضراوات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات

أسعار البصل



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