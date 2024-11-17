أرض موقف البوهى القديم بإمبابة من مأوى للمخلفات إلى ساحة لانتظار السيارات

كتبت - مرام محمد

نشرت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، صورة لأرض موقف البوهي القديم بإمبابة بعد تحويلها إلى ساحة لانتظار السيارات، لمواجهة العشوائية والفوضى وتحسين الصورة البصرية.

وعلقت المحافظة على الصورة، قائلة: "صباح العمل.. تحويل أرض موقف البوهي القديم بإمبابة من مأوى للمخلفات والقمامة إلى ساحة لانتظار السيارات، لخدمة سكان المنطقة، لحين وضع مخطط تطوير شامل لها".

وشهد حي إمبابة، مؤخرًا، تشغيل مجمع مواقف البوهي الجديد، ليأتي ضمن سلسلة مواقف السرفيس المطورة والمقامة حديثًا لخدمة حركة تنقل المواطنين وإحكام السيطرة على منظومة السرفيس سواء على مستوى المحافظة بشكل عام أو بقطاع شمال الجيزة.

ويقام المجمع على مساحة 2000م2 بطاقة استيعابية 70 ميكروباص، لخدمة عدد من الخطوط الهامة، منها خطوط (البوهي، العتبة، رمسيس، الكيت كات، السبتية، الإسعاف، إمبابة، الجيزة، الوراق).