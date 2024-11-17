أخبار مصر.. غدا طقس مائل للبرودة ليلا وشبورة ورياح والصغرى بالقاهرة 16 درجة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا الإثنين 18 نوفمبر 2024، طقسًا مائلًا للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائلًا للحرارة على جنوب الصعيد.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..



نيابة عن الرئيس السيسى.. رئيس الوزراء يفتتح معرض القاهرة الدولى للاتصالات

نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يفتتح الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. مدبولى يؤكد استمرار دعم الحكومة بقوة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استكمل الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقوه جولتهم التفقدية بأجنحة معرض ومؤتمر مصر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT’24"، حيث توجه رئيس الوزراء لتفقد عدد من الأجنحة الخاصة بشركات القطاع الخاص، من بينها جناح شركة "سايشيلد" للأمن السيبراني، المتخصصة في تأمين البنية التحتية الحرجة داخل مصر. "النواب" يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة مبدئيا على قانون لجوء الأجانب رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد صباح غدا الإثنين.

وزير التموين: لا نية لتحريك أسعار الخبز ومخزون السلع يكفى 6 أشهر

أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية التزام الوزارة بتوجيهات رئيس الجمهورية بتحقيق التوازن بين ضبط الأسعار وضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين، ومنع احتكار المنتجات أو حجبها عن الأسواق مع توجيه الدعم إلى مستحقيه، والحرص على تحسين الأداء في منظومة التموين. مجلس النواب يناقش قانون لجوء الأجانب.. يستهدف تنظيم أوضاع اللاجئين

بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.

كامل الوزير يتفقد مواقع العمل بالخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مواقع العمل بمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -العلمين - مطروح)، وذلك فى المسافة من منطقة جنوب حلوان عند كوبرى المسار لعبور النيل حتى تقاطع كوبري مسار القطار الكهربائي السريع مع الاوتوستراد. وزارة التضامن تتلقى طلبات أعضاء الجمعيات الأهلية للحصول على تأشيرات الحج بدأت مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات المختلفة فى تلقى الطلبات من أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لـموسم 1446هـ - 2025م، حيث يستمر التقديم حتى يوم 28 نوفمبر الجاري. الإسكان: غدا فتح باب حجز الوحدات السكنية ضمن "سكن لكل المصريين5" لذوي الهمم فقط أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن فتح باب الحجز للمواطنين ذوي الهمم الراغبين في حجز وحدة سكنية ضمن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين5" غدًا الاثنين 18 نوفمبر 2024.

مرموش وتريزيجيه فى التشكيل الأساسي لمنتخب مصر أمام بوتسوانا

تأكدت مشاركة عمر مرموش ومحمود تريزيجيه فى التشكيل الأساسى لمنتخب مصر أمام بوتسوانا الثلاثاء المقبل باستاد الدفاع الجوى، فى الجولة السادسة والأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب. 17 ديسمبر الحكم على عصام صاصا وشقيقه فى قضية التزوير قررت محكمة مستانف جنايات الجيزة، حجز الاستئناف المقدم من مطرب المهرجانات عصام صاصا وشقيقه على الحكم الصادر ضدهما بالحبس سنة مع الشغل لاتهامهما بتزوير توكيل الشهر العقاري لجلسة 17 ديسمبر للحكم. أكثر من 100 شهيد جراء غارات الاحتلال على مناطق بقطاع غزة منذ فجر اليوم أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، بسقوط أكثر من 100 شهيد جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة بقطاع غزة منذ فجر اليوم. غدًا.. طقس مائل للبرودة ليلًا وشبورة ورياح والصغرى بالقاهرة 16 درجة