أخبار × 24 ساعة.. انتهاء 73% من مشروع المسار الناقل لمياه الدلتا الجديدة

كتب سيد الخلفاوى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

بخطوتين.. كيفية معرفة الفائزين بحج القرعة

المديريات التعليمية تواصل استلام أجهزة التابلت استعدادا لتوزيعها على الطلاب

وزير الرى: الانتهاء من 73% من مشروع المسار الناقل لمياه الدلتا الجديدة

وزير الإسكان يتفقد سير العمل بمشروع تطوير وإحياء حديقة الأزبكية بالقاهرة

الداخلية تعلن مواعيد إجراء القرعة العلنية للحج على مستوى الجمهورية

وزارة الصحة توضح دور الكربوهيدرات فى بناء العضلات.. إنفوجراف

اختبار مدته دقيقة يكشف إذا كنت تعاني من مرض برودة الأطراف "رينود"

وزير التعليم يهنئ فريق مدارس المتفوقين الفائزين فى أولمبياد الرياضيات العربي

وزارة التضامن: تأسيس أول مركز تعليمي بمصر مخصص للأطفال ذوي الاحتياجات

غدا طقس مائل للبرودة ليلا واضطراب بالملاحة وشبورة والصغرى بالقاهرة 17

"الصحة" توضح الفرق بين لقاح الأنفلونزا الموسمية وحقنة البرد.. إنفوجراف

تعرف على محطة حاويات "تحيا مصر 1".. نقلة جديدة بميناء دمياط.. صور

بشائر الخير.. 7 آلاف كم طرق جديدة تغير الواقع في مصر إلى الأفضل

المديريات التعليمية توجه بمتابعة تحصيل المصروفات بالمدارس التجريبية

وزيرة التضامن تشهد افتتاح فعاليات البرنامج التدريبي للإدارة العامة للمراجعة الداخلية

"الزراعة" تشن حملة كبرى لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بمحافظة البحيرة

وزارة الصحة تكشف إحصاءات مهمة عن تراجع المواليد .. تفاصيل

النقل تناشد المواطنين المشاركة للتوعية ضد رشق الأطفال للقطارات بالحجارة

اتحاد العمال: عودة "النصر للسيارات" انتصار للاقتصاد والصناعة الوطنية