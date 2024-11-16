يسير بدون سائق وبه كاميرات تليفزيونية.. أهم ما يميز المونوريل

كتب سيد الخلفاوى

تشغل مصر قريبا قطارا بدون سائق يربط العاصمة الإدارية الجديدة بمدينة نصر، ويستعرض "اليوم السابع" مواصفات قطارات المونوريل المصرى وسرعتها وزمن الرحلة المخطط تستغرقه سواء في خط مونوريل العاصمة الإدارية أو مونوريل 6 أكتوبر، خلال النقاط التالية :-

1- يتكون قطار المونوريل من عدد 4 عربات ومن المخطط زيادة عدد العربات إلى 8 عربات مع زيادة عدد الركاب بالمناطق العمرانية الجديدة التى يمر عليها.

2- تتميز قطارات المونوريل أنها أحادية السكة تتحرك على كمرة خرسانية.

3- تعمل قطارات المونوريل بدون سائق.

4- تبلغ السرعة التصميمية لها 90 كم / الساعة ويصل زمن التقاطر إلى 90 ثانية.

5- سيتم لأول مرة تركيب Screen Doors على الأرصفة أمام أبواب القطار للحفاظ على سلامة الركاب.

6- تتميز قطارات المونوريل بوجود ممرات آمنة تسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة في ظروف التشغيل العادية.

7- تم تزويد قطارات المونوريل بكاميرات تليفزيونية بكابينة القيادة للمراقبة المركزية للسكة.

8- يوجد داخل العربات شاشات LCD لاستخدامها في تزويد الركاب بمعلومات عن الرحلة أو يمكن استخدامها تجارياً في بث الإعلانات التجارية مدفوعة الأجر.

9- يوجد أعلى الأبواب الجانبية شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم للقطار.

10- تم تخصيص لذوى الاحتياجات الخاصة أماكن للكراسي المتحركة وتزويدها بوسائل للتثبيت.