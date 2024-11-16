اليوم السابع
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هيئة البث الإسرائيلية: الجيش هاجم مدينة صور فى لبنان 10 مرات خلال نصف ساعة

السبت، 16 نوفمبر 2024 06:34 م
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش هاجم مدينة صور فى لبنان 10 مرات خلال نصف ساعة الاحتلال
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن هيئة البث الإسرائيلية قالت إن الجيش هاجم مدينة صور في جنوب لبنان 10 مرات خلال نصف ساعة. 

وأضافت القناة أن رئيس أركان جيش الاحتلال قال إنه سيواصل القتال والهجوم في العمق وإلحاق ضرر كبير بحزب الله.

ويواصل جيش الاحتلال جرائمه فى لبنان وتدميره للمنازل والبنى التحتية وتهجير الأهالي، وسط أنباء متضاربة بثتها وسائل الإعلام الإسرائيلية عن هدنة محتملة قد تحقن دماء الأبرياء في لبنان.

أعرب نجيب ميقاتى رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، عن أمله في الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل، وقال إنه لم يكن يعتقد أن التوصل إلى اتفاق ممكن إلا بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

تتردد أنباء عن اتفاق محتمل إبرامه خلال أيام بين لبنان وإسرائيل يضمن وقفا لإطلاق للنار مدة 60 يومًا، ووفق هيئة البث العامة الإسرائيلية فإن، مسودة الاتفاق تنص على هدنة أولية لمدة 60 يوما.
 







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