مدير تعليم الجيزة يوجه بمتابعة غياب طلاب ثانوي وتشجيع الطلاب على الحضور

كتبت - مرام محمد

عقد سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة- مدير المديرية، اجتماعًا موسعًا مع مدراء عموم ووكلاء الإدارات التعليمية، ومديري التوجيه المالي والشئون القانونية والشئون المالية والإدارية بالإدارات، بمسرح المديرية بالمدرسة السعيدية الثانوية، لمناقشة عدة قرارات وتوصيات خاصة بالعملية التعليمية بـ تعليم الجيزة.

في بداية الاجتماع، شكر وكيل الوزارة، الحضور على الجهد المبذول، والذى كان أثره واضحًا في تلك الفترة القصيرة من ضبط الكثافات وسد العجز بالمدارس.

وطالب وكيل الوزارة، الحضور بوضع خطة زمنية للطلاب الضعاف للارتقاء بمستواهم فى القراءة والكتابة والعمليات الحسابية.

ووجه بمتابعة الغياب في المرحلة الثانوية وتشجيع الطلبة على الحضور.

وأكد ضرورة أن يكون التقييم حقيقيًا بوضع درجة للطالب للوقوف على مستواه الدراسى.

ونبه على متابعة مدارس التعليم الفني إداريًا وحل المشكلات أولًا بأول.

ووجه بإنجاز شكاوى الشؤون القانونية بالإدارات فى مدة لا تزيد عن 15 يومًا لتحقيق العدالة الناجزة وتحقيق الانضباط بالمدارس.

ونبه على متابعة نسبة تحصيل المدارس التجريبية مع تطبيق القانون بتحويل من لم يسدد مصروفات المدرسة التجريبية إلى المدارس الحكومية.

ونبه على إرسال مذكرة من كل إدارة تعليمية بالاحتياجات الخاصه الامتحانات، وذلك استعدادًا لامتحانات نصف العام الدراسى الأول.

وفي نهاية الاجتماع، تم فتح باب النقاش مع الحضور، ورد وكيل الوزارة على استفساراتهم وشكواهم.

وألقت سمية الخطيب وكيل المديرية، كلمة في نهاية الاجتماع، شكرت فيها وكيل الوزارة على الطفرة التى وضحت جلية خلال الفترة الوجيزة التي تولى فيها قيادة تعليم الجيزة.