اليوم السابع
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غدا.. انطلاق الدورة الـ 12 لمعرض الكتاب القبطى بالكاتدرائية

السبت، 16 نوفمبر 2024 02:23 م
غدا.. انطلاق الدورة الـ 12 لمعرض الكتاب القبطى بالكاتدرائية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
كتبت - بتول عصام

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تستعد غدا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لبدء انطلاق فعاليات معرض الكتاب القبطي الأرثوذكسي في دورته الـ 12 لعام 2024، من 17 إلى 29 نوفمبر، وذلك بقاعة البابا أثناسيوس الرسولي أسفل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، يوميا من 10 صباحا لـ 9 مساء.

يأتى المعرض تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والأنبا موسى أسقف الشباب، والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة.

ويوجد بالمعرض أكتر من 40 دور نشر من مختلف الأديرة والإيبارشيات والكنائس في مختلف المجالات وتتنوع الكتب، وتشمل على كتب البابا تواضروس الثاني والبابا شنودة الثالث والأباء الأساقفة والكهنة والخدام.

جدير بالذكر أن أسقفية الشباب تقيم المعرض القبطي للكتاب بشكل سنوي بالتزامن مع الاحتفال بتجليس البابا تواضروس الثاني، على كرسي مارمرقس الرسول.

 







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