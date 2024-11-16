خبير في شئون الجماعات الإرهابية يكشف طرق الإخوان لترويج الشائعات والأكاذيب

كتب محمود العمرى

قال إبراهيم ربيع، الخبير المتخصص في شئون الجماعات الإرهابية إن الشائعات هي استراتيجية الإخوان الإرهابية؛ فالجماعة تطلق الهاشتاجات الكاذبة لنشر الأخبار والفيديوهات المفبركة من أجل إحباط الشعب المصري، سواء على مستوى المسؤولين أو عامة المواطنين.

وأضاف ربيع في تصريح لليوم السابع، اتجهت جماعة الإخوان الإرهابية لأساليب جديدة من أجل بث سمومها ونشر شائعاتها وأكاذيبها، فأطلقت لجانها الإلكترونية من خلال الصفحات والمجموعات التي تسيطر عليها عبر فيس بوك، ومن ثم يبدأ العمل على نشر الأخبار المزيفة والفيديوهات المفبركة

وتابع أن الشائعات والأخبار الكاذبة يتم استخدامها كأداة لحملات تضليل كبرى مدروسة ومخططة ومنظمة بهدف تقويض الأمن والاستقرار، وأشار إلى جماعة الإخوان الإرهابية التى تبنت الفكر المتطرف وأهل الشر الذين خططوا لإسقاط الدولة المصرية مستخدمين أدوات التواصل الاجتماعى لنشر الشائعات وبث الفرقة بين أبناء الشعب.