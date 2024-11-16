حكاية للتاريخ.. مدبولى يشاهد فيلما تسجيليا عن شركة النصر لصناعة السيارات

كتبت هند مختار

وصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلى احتفالية عودة شركة النصر لصناعة السيارات للإنتاج بمقر الشركة، وشاهد فيلماً تسجيليا عن شركة النصر لصناعة السيارات " حكاية للتاريخ".

وتستعد السوق المصرية للسيارات لعودة الإنتاج المحلي بشركة "النصر للسيارات" من خلال إنتاج أول أتوبيس جديد بنسبة مكون محلي عالية.

وتأسست النصر للسيارات عام 1959، وكان أول مصنع للسيارات في الشرق الأوسط وإفريقيا لعبت دورًا كبيرًا في توفير وسائل النقل الأساسية للمصريين خلال الستينيات والسبعينيات، وكانت رمزًا للفخر الوطني المصري.