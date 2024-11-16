اتحاد العمال: إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات تؤكد اهتمام الدولة بالصناعة المحلية

كتبت آية دعبس

أكد مجدى البدوى نائب رئيس اتحاد عمال مصر، على أن إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات بعد توقف دام أكثر من 15 عاما هو شىء أشبه بالمستحيل، وتأكيد على أن الدولة المصرية تتحدى كل الصعاب لإعادة الحياة إلى الصناعة المصرية من جديد والاستغناء عن الاستيراد الذي يكلف الدولة مليارات الدولارات سنوياً.

وأشاد البدوى- في تصريح له اليوم - بخطة الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والتى أعلن عنها مؤخرا وكان من أهم ركائزها تشغيل المصانع المغلقة وعدم غلق أى منشأة صناعية إلى بعد الرجوع إليه شخصياً.



وشدد البدوى على أن إعادة الاهتمام بالصناعة الوطنية خلال المرحلة القادمة سيساهم بشكل كبير فى تدعيم الاقتصاد وبالتالى تخفيف الأعباء على المواطن المصرى.



وتجدر الإشارة، إلى ان شركة النصر للسيارات تأسست في عام 1959 كأول شركة مصرية لصناعة السيارات، ولعبت دورًا محوريًا في دعم الصناعة الوطنية، وتقع على مساحة تقترب من 900 ألف م2 في منطقة وادي حوف بحلوان، وتتكون من 9 مصانع.

وتم اتخاذ قرار بتصفية الشركة عام 2009، وفي عام 2017 تمت إعادة الشركة من التصفية، وبعد إعادة تشغيلها وتحديث خطوط إنتاجها، تستعد الشركة لدخول مرحلة جديدة من الإنتاج المتطور بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر الصناعية المستقبلية.