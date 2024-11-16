اليوم السابع
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إعلام فلسطينى: قصف مدفعى إسرائيلى يستهدف منطقة الريان برفح الفلسطينية

السبت، 16 نوفمبر 2024 09:19 ص
إعلام فلسطينى: قصف مدفعى إسرائيلى يستهدف منطقة الريان برفح الفلسطينية رفح الفلسطينية
كتب محمد عبد العظيم

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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام فلسطيني، باستهداف قصف مدفعي إسرائيلي لمنطقة الريان بمدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

استُشهد عدد من الفلسطينيين، اليوم السبت، في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وتُواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 43.764 فلسطينيًا، وإصابة 103.490 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.







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