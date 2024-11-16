أخبار مصر.. غدا طقس مائل للبرودة ليلا واضطراب بالملاحة والصغرى بالقاهرة 17

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس غد الأحد 17 نوفمبر 2024، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر، معتدل نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب البلاد.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

رئيس الوزراء عن عودة شركة النصر للسيارات للإنتاج: النهارده يوم عيد والله

علق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على عودة شركة النصر للسيارات للإنتاج مرة آخرى، قائلا: "النهارده يوم عيد والله". وأكد أن الحكومة تؤمن بالشراكة مع القطاع الخاص، وتتوسع الدولة فى صناعة السيارات، قائلا: "احتياجات السوق المحلي من السيارات تصل لما يقرب من نصف مليون سيارة". وزير الخارجية يؤكد حرص مصر على تحقيق الاستقرار فى جمهورية الصومال التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم السبت، مع "أنيت فيبر" مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي، وتناول اللقاء الأوضاع في السودان، وأهمية وقف إطلاق النار من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل، بالإضافة إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين، وأكد وزير الخارجية خلال اللقاء حرص مصر على دعم جهود سرعة التوصل لوقف إطلاق النار والتوصل لتسوية سياسية وتحقيق الاستقرار في السودان ونفاذ المساعدات. زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح بمناسبة يوم مناهضة العنف ضد المرأة بمناسبة حملة "الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة" والتى ستبدأ فعالياتها خلال الفترة من 25/11/2024 حتى 10/12/2024، وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإتاحة الفرصة للقاء ذويهم بمختلف المناسبات، فقد تقرر منح جميع النزلاء والنزيلات (زيارة استثنائية) خلال الفترة من يوم 16/11/2024 حتى 5/12/2024 على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة للنزلاء. رئيس النصر للسيارات: تصنيع سيارة كهرباء مايو 2025 ضمن خطة توسعية أكد خالد شديد، رئيس شركة النصر للسيارات، أن شركة النصر للسيارات تسير بقوة لتصنيع سيارات الملاكي بمعدل 10 سيارات يوميا بمجرد الانتهاء من المصنع، لافتا أنه تم تمويل المصنع من الشركة القابضة المعدنية بنحو 20 مليون دولار . وزارة التضامن: تأسيس أول مركز تعليمي بمصر مخصص للأطفال ذوي الاحتياجات استقبلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي السيد المهندس خالد محمود عباس رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديد بحضور المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي وأيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات العمل الأهلي وبحضور قيادات العمل بوزارة التضامن الاجتماعي. الداخلية تعلن مواعيد إجراء القرعة العلنية للحج على مستوى الجمهورية أعلنت وزارة الداخلية، البدء فى إجراء قرعة الحج بـعدد من مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لموسم الحج لعام 1446هـ/2025م. الإسكان الاجتماعى: طرح نحو 24 ألف وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفورى بالمحافظات أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الطرح الجديد "سكن لكل المصريين 5" يغطي العديد من المحافظات والمدن القائمة بالفعل، وهو ما يؤكد عزم الدولة المصرية على تطوير حياة المصريين وتحسينها في أي مكان، وليس التركيز على المدن الجديدة فقط، كما يروج البعض. المالية: نتطلع لمزيد من الشراكات للقطاع الخاص دوليًا وإقليميًا أكد ياسر صبحى نائب وزير المالية، للسياسات المالية، أننا نتطلع لمزيد من الشراكات للقطاع الخاص دوليًا وإقليميًا، بدلاً من التوسع فى السياسات الحمائية؛ فالقطاع الخاص قد أثبت قدرته على التطوير والابتكار والتقدم، وقيادة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام أيضًا، كما أن «الممارسات الحمائية» تُخل بمبادئ «التنافسية»، وتؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي والأسواق النامية والناشئة، موضحًا أن زيادة دعم الدول للاستثمارات ستكون على حساب الإنفاق الاجتماعي والخدمات الأساسية. وزير الرى: الانتهاء من 73% من مشروع المسار الناقل لمياه الدلتا الجديدة عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعا لمتابعة موقف مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الدلتا الجديدة. اليوم آخر موعد للتقديم بحج القرعة لعام 2025 حرص عدد كبير من المواطنين على التوافد نحو أقسام الشرطة على مستوى الجمهورية للتقديم في حج القرعة لعام 2025، حيث تنتهي مدة التقديم اليوم السبت، والتي بدأت منذ 30 أكتوبر الماضي، على أن يتم إجراء قرعة علانية بعد انتهاء مدة التقديم.

الاحتلال الإسرائيلى يفجر مقام النبى شمعون الصفا فى لبنان

أكدت وكالة الأنباء اللبنانية، أن "العدو الإسرائيلي أقدم على تفجير مقام النبي شمعون الصفا"، وصعدت قوات الاحتلال الإسرائيلية من اعتداءاتها على قرى ومدن قضاءي صور وبنت جبيل في لبنان، حيث نفذ الطيران المعادي منتصف الليل عددا من الغارات على بلدة برج رحال ما أدى إلى تدمير عدد من المنازل وارتقاء شهيدين وإصابة عدد من الجرحى.

الحكم على أحمد فتوح بالحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه وإيقاف التنفيذ وإلغاء رخصة القيادة

قضت محكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية، اليوم السبت، برئاسة المستشار إيهاب محمود إسماعيل، وعضوية المستشار إمام محمد فؤاد الصيرفي، والمستشار علاء الدين بسيوني عبد النبي والمستشار حسام محمد أحمد الصياد،الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه على أحمد فتوح وإيقاف التنفيذ وإلغاء رخصة القيادة.

سعر الذهب فى مصر.. تراجع جديد وعيار 21 يسجل 3545 جنيهًا للجرام يواصل سعر الذهب في مصر تراجعه بمستهل جلسات اليوم، حيث هبط عيار 21 وهو الأكثر رواجًا في مصر بحوالي 15 جنيهًا للجرام، مما انعكس على أدء جميع الأعيرة. عيار 24 يسجل 4051 جنيهاً.

عيار 21 يسجل 3545 جنيهاً.

عيار 18 يسجل 3039 جنيهاً.

الجنيه الذهب 28360 جنيهًا.

غدا طقس مائل للبرودة ليلا واضطراب بالملاحة وشبورة والصغرى بالقاهرة 17