أخبار × 24 ساعة.. ضح 123 ألف جرعة من لقاح الأنفلونزا بالوحدات الصحية

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

وزارة الصحة: ضح 123 ألف جرعة من لقاح الأنفلونزا بالوحدات والمراكز الصحية

وزيرة التعاون الدولى تشهد إطلاق مبادرة "باكو" لتمويل المناخ والاستثمار

تطوير قطاع الأورام الجامعى بمصر.. تفاصيل زيارة وزير التعليم العالى لألمانيا

وزارة الصحة تحذر: الحقنة السحرية غير معتمدة لعلاج أعراض نزلات البرد والأنفلونزا

وزير التسامح الإماراتي ورئيس المحكمة الدستورية يعزيان شيخ الأزهر في وفاة شقيقته

نقيب المعلمين يعزى شيخ الأزهر في وفاة شقيقته بالأقصر

"الرقابة الصحية": تجربة التأمين الصحى الشامل بالإسماعيلية تتسم بالخصوصية

رئيس جامعة القاهرة: ننتظر القرار الجمهورى لبدء الدراسة بالجامعة الأهلية

غادة والى: التضامن من أجل عالم أخضر يتطلب من الدول التصدى للجريمة والفساد