24 ساعة على غلق باب التقديم لحج القرعة لعام 2025

كتب محمود عبد الراضي

يتبقى 24 ساعة فقط على غلق باب التقديم لحج القرعة، الذي بدأ منذ 30 أكتوبر الماضي ومستمر حتى 16 نوفمبر الجاري.

وشرحت وزارة الداخلية إجراءات قبول طلبات التقدم لحج القرعة، حيث يراعى إتباع عدة شروط، أبرزها تقدم الطلبات بمعرفة المواطن شخصياً إلى أى مركز أو قسم شرطة دون التقيد بمحل الإقامة ، مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، أو من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشئون الإدارية (https://hij.moi.gov.eg) على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أو عن طريق الاتصال برقم الخدمة الصوتية (27983000 – 02) وفقاً لبيانات بطاقة الرقم القومي السارية، وفى حالة انتهاء سريانها لا يقبل الطلب – وذلك خلال المواعيد المقررة لقبول طلبات الحج على مستوى الجمهورية وسيتم إجراء القرعة من الحصة المخصصة للمحافظة التابع لها محل إقامة "مقدم الطلب" الوارد ببطاقة الرقم القومي الخاصة به .

وفي ضوء توحيد جهة تسجيل بيانات المتقدمين للحج فعلى المواطن أن يختار الجهة التى يريد الحج من خلالها (قرعة – سياحة – تضامن)، ويكون التقدم لمرة واحدة فقط لأى من تلك الجهات المُنظمة للحج، وبمجرد غلق باب التقدم يعد الطلب مُدرجاً ضمن قرعة تلك الجهة فقط ولن تُقبل له طلبات أُخرى على أى جهة مُنظمة للحج ، ولا يجوز إلغاء الطلب والتقدم إلى أية جهة أخرى عقب إجراء القرعة.

وأكدت الداخلية أنه يَقتصر أداء فريضة الحج هذا العام موسم 1446هـ/2025م على من لم يسبق له أداء فريضة الحج طوال حياته، شريطة القدرة الصحية للحاج على أداء مناسك الحج.

تقبل الطلبات وفقاً للنماذج المعدة والمتوفرة بمراكز وأقسام الشرطة وبالموقع الإلكتروني المُشار إليه، على أن يوقع المواطن بنفسه على الطلب، وفى حالة وجود مرافق يوقع بجوار توقيع مقدم الطلب مع مراعاة سداد الرسوم المقررة، ويرفق بنموذج طلب الحج الورقى صورة بطاقة الرقم القومى " سارية الصلاحية " بعد الاطلاع على أصل البطاقة ويُدرج الرقم القومى بطلب الحج، مع مراعاة التأكيد على إرفاق الإقرارات وصور المستندات المطلوبة لكل حالة مع نموذج طلب الحج.

ويُدرج بطلب الحج بيان الحالة الصحية تفصيلاً ونوع المرض " إن وجد " ويحظر سفر الفئات التالية لـ أداء مناسك الحج لعام 1446هـ / 2025 م حيث أنهم الأكثر عرضة لمخاطر العدوى وفقاً للضوابط التى أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية ، وهم (مرضى الفشل الكُلوى ممن يتطلب علاجهم جلسات غسيل كُلوى - مرضى تَليف الرئة - حالات السمنة المفرطة المرضية - الحالات المُتقدمة من ذوى أمراض "القلب , الأوعية الدموية, التليف الكبدى, مرضى السرطان الذين يتلقون العلاج الكيميائى ، الأمراض المُعدية النشطة ذات الأثر على الصحة العامة فى الحشود البشرية مثل (السل الرئوى المفتوح) - السيدات الحوامل فى الأشهر الأولى والأخيرة - الأمراض النفسية والزهايمر طبقاً للتقارير الطبية المُعتمدة ، الأطفال دون 12 سنة "وفى حالة حدوث أى متغير فى الإشتراطات العمرية من الجانب السعودى سيتم الإخطار بها على الفور لتنفيذها ") كما يُشترط إكتمال التطعيمات المطلوبة من كافة الحجاج الفائزين والمقررة من وزارة الصحـة والسكان المصـرية تنسيقاً مــع الجانب السعودى تطعيم الإلتهاب السحائى بجرعة واحدة من اللقاح الرباعى وذلك قبل السفر بمدة لا تقل عن (10) أيام ولا تزيد عن (5) سنوات – بالإضافة إلى التطعيم ضد فيروس كورونا ( كوفيد - 19) المُحدثة والتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية المُحدثة لموسم 2024م/2025م، وذلك للأشخاص الذين يزيد أعمارهم عن( 65 ) عام.