هيئة الرعاية الصحية تطلق حملة خدمية موسعة بالتزامن مع اليوم العالمى للسكر

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل، حملة خدمية موسعة، بالتزامن مع اليوم العالمي للسكر، وذلك في إطار مشاركة الهيئة في المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان».

وأوضحت هيئة الرعاية الصحية، أن الحملة تكثف تقديم خدمات الكشف المجاني المبكر على الأطفال بالمدارس، وتوعية المعلمين والأطفال من طلبة المدارس بمرض السكري وقياس سكر مجاني وتوزيع هدايا عينية، إلى جانب تنفيذ حملات توعية لأولياء أمور الطلاب المصابين بالسكري من النوع الأول، بالتغذية السليمة للأطفال من خلال الوحدات والمراكز الطبية.

وأضافت الهيئة أن الحملة تتضمن تقديم التوعية لمرضى السكري من كبار السن، بالتغذية السليمة وأماكن العلاج، علاوة على توصيل الأدوية للمرضى المصابين بمرض السكري، ومتابعة حالتهم المرضية.



هيئة الرعاية الصحية تطلق حملة خدمية (1)



هيئة الرعاية الصحية تطلق حملة خدمية (2)



هيئة الرعاية الصحية تطلق حملة خدمية (3)



هيئة الرعاية الصحية تطلق حملة خدمية (4)



هيئة الرعاية الصحية تطلق حملة خدمية (5)



هيئة الرعاية الصحية تطلق حملة خدمية (6)



هيئة الرعاية الصحية تطلق حملة خدمية (7)



هيئة الرعاية الصحية تطلق حملة خدمية (8)