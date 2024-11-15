محافظ القاهرة: حملات رقابية مكثفة على الأسواق للتأكد من صلاحية السلع

كتب سيد الخلفاوى

أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن كل الأجهزة التنفيذية تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم مختلف صور الدعم الممكنة لهم.

وأشار د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة إلى أن سوق اليوم الواحد يستهدف إلغاء الحلقات الوسيطة بين المنتح والمستهلك لتقليل التكلفة، مضيفًا أن السوق الذى شارك فيه أكثر من 50 سيارة لبيع السلع الغذائية للمواطنين سيتم إقامته كل يوم جمعة بنفس المنطقة ، كما تم توفير ٤ قطع اراضي بالمرج ، والسلام ، و15 مايو ، والحى العاشر لتطبيق فكرة سوق اليوم الواحد عليها لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين بالتخفيضات المقدمة والعمل على توفير المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة وجودة عالية بالتعاون مع وزارة التموين، والغرفة التجارية، وشركات القطاع العام والخاص ، والمبادرات المجتمعية المختلفة .

وأكد محافظ القاهرة حرص المحافظة على التوسع في إقامة المزيد من منافذ ومعارض بيع السلع على مستوى الأحياء، بالإضافة إلى وجود المنافذ المتحركة فى كافة الأحياء خاصة المناطق الأكثر إحتياجًا للبيع بسعر الجملة تخفيفًا عن كاهل المواطنين، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بحملات مكثفة بكافة مناطق وأحياء القاهرة بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة ، ولضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار، ومحاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار.

وأشار محافظ القاهرة إلى وجود حملات رقابية دورية مكثفة على كافة الأسواق والمعارض والمنافذ والسلاسل التجارية من مديريات الطب البيطرى، والصحة، والتموين بالمحافظة، للتأكد من صلاحية السلع وجودتها ومطابقتها للمواصفات.

وسوق اليوم الواحد الذى تم افتتاحه صباح اليوم الجمعة يعمل من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، ويتم الدفع فيه بأكثر من 50 سيارة قابلة للزيادة بالتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين لبيع كافة السلع الأساسية كالزيت والسكر والأرز والمسلى والمكرونة ، والمنظفات والصابون، إلى جانب اللحوم الطازجة، والدواجن، والأسماك، والألبان والجبن، والخضار والفاكهة، والعصائر، والعسل، والبقوليات، جانب توافر البيض بسعر 150 جنيه للطبق.

وعلى هامش السوق قامت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا كلية العلوم الصيدلية والتصنيع الدوائي بحملة توعية تحت شعار "نحو أسلوب حياة صحى" بهدف توعية المواطنين لترشيد الاستهلاك ، وكيفية شراء المعدلات الصحية من المنتجات وعدم الإفراط حفاظًا على الصحة تحقيقًا للتنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030.

رافق محافظ القاهرة خلال الافتتاح م. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام، واللواء حسام لبيب السكرتير العام المساعد ، ود. علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وناصر ثابت مدير مديرية التموين بالقاهرة، وعدد من قيادات المحافظة ووزارة التموين.

جاء ذلك خلال افتتاح أول أسواق اليوم الواحد بالقاهرة، بحضور الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية نائبًا عن د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، حيث تم إقامة السوق بالتعاون بين محافظة القاهرة ووزارة التموين والتجارة الداخلية أمام مسجد آل رشدان بمدينة نصر لتوفير السلع الغذائية عالية الجودة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق بنسب تبدأ من 20% وتصل إلى 50% فى بعض السلع.